PPP等多元方式有望成为亚投行融资模式--发改委专家

路透上海11月7日 - 中国国家发改委对外经济研究所国际经济合作室主任张建平表示，亚洲基础设施投资银行(AIIB)的金融规则设计将在借鉴中国经验和适用发展中经济体经验的同时，参考现有惯例和国际通用规则，PPP(公私合作关系)等多元方式有望成为亚投行基础设施项目的融资模式。

中国证券报周五援引张建平称，根据亚洲开发银行和世界银行数据，现在亚太地区基础设施融资缺口高达1万亿美元，但亚行在东南亚的投资基金只能达到千亿美元的规模，迫切需要新的金融机构。中国现有庞大的外汇体系，又与其他经济体联系密切，对外基础设施建设经验丰富，这是亚投行受欢迎的原因之一。

他表示，亚投行将和亚洲开发银行、世界银行在亚太地区形成互补关系，共同推动基础设施投资。除PPP外，基础设施投融资模式将采取多元方式。

他还指出，PPP对法律规则体系有非常高的要求，必须有相应法律体系约束PPP模式。亚投行无论是PPP还是一整套金融规则的设计，均有赖于所有亚投行的经济体共同协商，再借鉴现有惯例和国际通用规则。

由中国倡议设立的亚洲区域新多边开发机构--亚洲基础设施投资银行(AIIB)有望明年底开始运作。中国、印度、新加坡等21国10月下旬在北京共同决定成立亚洲基础设施投资银行(AIIB)，初始认缴资本目标为500亿美元左右，拟在明年底开始运作。(完)

(发稿 丁淑琴； 审校 林高丽)

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