中国商飞称C919客机今年不会首飞

路透北京7月9日 - 中国商用飞机有限责任公司称，C919大型客机今年不会进行首飞。路透之前曾报导该机型组装所需时间比预期要长，令C919首飞计划推迟。

该机型原计划将于今年年底前首飞，但是中国商飞公司的一名发言人称，首架飞机将于今年年底前下生产线。他还表示，C919的首飞时间将在那之后公布。

这名发言人并未说明延后的理由，但是熟悉内情的人士5月告诉路透，最终组装环节出现延误。

该消息人士还表示，C919的首飞推迟到了2016年上半年，交付使用则从原计划的2018年延后到最晚2020年。

行业分析人士称，首飞和交付的延后可能会影响该机型拓展海外市场。（完）

编译：王凤昌 发稿：王琛

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