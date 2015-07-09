中国商飞称C919客机今年不会首飞

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京7月9日 - 中国商用飞机有限责任公司称，C919大型客机今年不会进行首飞。路透之前曾报导该机型组装所需时间比预期要长，令C919首飞计划推迟。
该机型原计划将于今年年底前首飞，但是中国商飞公司的一名发言人称，首架飞机将于今年年底前下生产线。他还表示，C919的首飞时间将在那之后公布。
这名发言人并未说明延后的理由，但是熟悉内情的人士5月告诉路透，最终组装环节出现延误。
该消息人士还表示，C919的首飞推迟到了2016年上半年，交付使用则从原计划的2018年延后到最晚2020年。
行业分析人士称，首飞和交付的延后可能会影响该机型拓展海外市场。（完）
编译：王凤昌 发稿：王琛
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