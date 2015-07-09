中国商飞称C919客机今年不会首飞

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京7月9日 - 中国商用飞机有限责任公司称，C919大型客机今年不会进行首飞。路透之前曾报导该机型组装所需时间比预期要长，令C919首飞计划推迟。
该机型原计划将于今年年底前首飞，但是中国商飞公司的一名发言人称，首架飞机将于今年年底前下生产线。他还表示，C919的首飞时间将在那之后公布。
这名发言人并未说明延后的理由，但是熟悉内情的人士5月告诉路透，最终组装环节出现延误。
该消息人士还表示，C919的首飞推迟到了2016年上半年，交付使用则从原计划的2018年延后到最晚2020年。
行业分析人士称，首飞和交付的延后可能会影响该机型拓展海外市场。（完）
编译：王凤昌 发稿：王琛
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”