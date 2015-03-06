京津冀一体化将启动三大工程 包括大气治理等--交通部长

路透上海3月6日 - 中国交通运输部部长杨传堂表示，今年京津冀(北京、天津和河北)一体化将启动三大工程，包括交通一体化、大气治理和产业转移；其中，交通一体化工程主要体现在国道、省道、铁路及港口机场等有关设施建设。

他在中国两会期间表示，京津冀交通一体化方案国务院已经通过，目前正在进行细化，之后再经过财经工作领导小组和中央政治局研究通过后就可以完成，预计年内可以出台最终方案。

杨传堂并指出，第一批启动的共99个项目，有些正在启动中，有些正在建设中。总体讲，实现交通一体化需要政策衔接，而且一定要使北京的中心功能得到疏解。(完)

(发稿 边竞; 审校 黄凯)

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