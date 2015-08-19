中航系旗下五家公司集体增资沈飞成飞集团 规模近50亿元人民币

路透上海8月19日 - 中国大型军工企业--中国航空工业集团公司旗下五家上市公司中航资本(600705.SS)、中航电子(600372.SS)、中航飞机(000768.SZ)、中航机电(002013.SZ)及港股中航科工(2357.HK)周三集体公告，将集体增资至多49.89亿元人民币入股成飞集团和沈飞集团。

此7家公司的实际控制人均为中国航空工业集团公司，在央企整合大潮下，此次增资为中航系关联上市公司的一次集体资本运作，也启动了中航系的整合大幕。

根据公告，中航科工、中航资本、中航电子、中航飞机及中航机电的增资金额分别为19.06亿、19.06亿、53.92亿、44.12亿以及19.61亿，均为货币方式现金认购，增资金额上限为增资各方对沈飞集团、成飞集团合计增资额的上限。

在沈飞集团、成飞集团按照本协议约定的增资价格确定后，增资各方在各自的增资金额上限内分别确定对于沈飞集团、成飞集团的增资金额，最终使增资各方在增资完成后在沈飞集团的持股比例等于其在成飞集团的持股比例。

公告认为，防务航空装备行业作为技术密集、资本密集型行业，具有典型的高投入、长周期和高收益资本特性，也需要较大的资本进行长期投入。

沈飞集团和成飞集团作为中国歼击机的整机制造单位，是国防主力战机的研制基地。通过增资沈飞集团和成飞集团两大防务航空装备主要企业，在提高中国防务航空装备能力、带来巨大的经济效益和社会效益的同时，预期能够得到合理的投资回报。

此前5家中航系上市公司曾集体停牌，作为特大型央企，市场已有其将进行整合的传闻。今日公告后，公司将集体复牌。

中航系近来金融资本运作动作频频，此前4月中航工业集团与上海证交所周四签署战略合作协议，双方将在军工资产证券化、互联网金融创新、军工企业首次公开发行（IPO）、再融资等领域展开合作。

中航工业集团业务涵盖民用和军用的完整航空产业链，旗下拥有中科航空(2357.HK),中航飞机(000768.SZ)等逾20家上市公司，分别在A股和H股市场上市。

近年来，中航工业集团已进行一系列重组，总体策略是分板块上市，例如军民用飞机板块、通用飞机板块、直升机板块、航空电子板块、航空机电板块、发动机板块等。

中航资本停牌前每股报收19.11元，最近一个月上涨15.6%。(完）

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(发稿 徐永 审校 曾祥进)

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