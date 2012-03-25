东航和澳航将在港建立廉价航空公司

汇丰控股2016年税前利润下滑62% 拟回购10亿美元股票
路透香港2月21日 - 汇丰控股公布，2016年税前利润下降62%，远逊于分析师预期，因该行提列与部分业务有关的一次性支出，还宣布了一项规模10亿美元的股票回购计划。汇丰控股是以资产计欧洲最大的银行。
路透堪培拉3月26日电---澳洲航空(QAN.AX)和中国东方航空(600115.SS)发布声明称,两家公司将投资最多1.98亿美元,在香港建立一家名为Jetstar Hong Kong的廉价航空公司.
两家公司在合资企业中的持股比例相同.
之前,澳洲航空放弃本月稍早与马来西亚航空MASM.KL的谈判.澳航原拟与马航在亚洲建立一家优质航空公司,避开高成本低增长的澳洲航空市场.
澳洲航空执行长Alan Joyce周一表示,并未考虑与中国东方航空(600115.SS)在亚洲合资建立一家优质航空公司.
他是在宣布与中国东航在香港组建各持股50%的廉价航空公司後作此番回应的.(完)
--编译 郑茵/肖群英;审校 程琳
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