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国际财经 | 2012年 3月 26日 星期一 07:33 BJT

东航和澳航将在港建立廉价航空公司

路透堪培拉3月26日电---澳洲航空(QAN.AX)和中国东方航空(600115.SS)发布声明称,两家公司将投资最多1.98亿美元,在香港建立一家名为Jetstar Hong Kong的廉价航空公司.

两家公司在合资企业中的持股比例相同.

之前,澳洲航空放弃本月稍早与马来西亚航空MASM.KL的谈判.澳航原拟与马航在亚洲建立一家优质航空公司,避开高成本低增长的澳洲航空市场.

澳洲航空执行长Alan Joyce周一表示,并未考虑与中国东方航空(600115.SS)在亚洲合资建立一家优质航空公司.

他是在宣布与中国东航在香港组建各持股50%的廉价航空公司後作此番回应的.(完)

--编译 郑茵/肖群英;审校 程琳

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