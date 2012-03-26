东航和澳航将在港建立廉价航空公司（更新版）

(新增东航公告内容及澳航评论)

* 东航与澳航合资成立廉价航空公司

* 总投资达1.98亿美元,股权各半

* 初期投入三架A320,2015年增至18架

路透上海/堪培拉3月26日电---澳洲航空(QAN.AX)和中国东方航空(600115.SS)(0670.HK)发布声明称,两家公司将投资最多1.98亿美元,在香港建立一家名为捷星香港有限公司的廉价航空公司,初期将投入三架空客A320客机运营.

合资公司注册资本为1.15亿美元,两家公司均以现金出资,在合资企业中的持股比例相同.东航公告显示,预计合资公司2015年机队将增加至18架A320飞机.

公告称,东航已与澳航的全资子公司捷星航空私人公司签署一份具有约束力的谅解备忘录,不过该合资公司的设立和运营尚需取得相关政府监管部门的批准.

之前,澳洲航空放弃本月稍早与马来西亚航空MASM.KL的谈判.澳航原拟与马航在亚洲建立一家优质航空公司,避开高成本低增长的澳洲航空市场.

东航公告称,设立合资公司,一来是因为香港低成本航空市场具有较大的发展潜力和成长空间;二来是捷星公司是世界上领先的低成本航空公司之一,合资公司可利用捷星在低成本航空公司方面丰富的运营经验;第三是借此深化东航与澳航之间的合作关系.

澳航执行长Alan Joyce周一还表示,并未考虑与中国东方航空在亚洲合资建立一家优质航空公司.(完)

--发稿 林琦/郑茵; 审校 程琳/张喜良

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