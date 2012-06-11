中国民航业近年仍将保持既定的扩张速度--官员

中信证券对其子公司中信证券投资增资110亿元 扩业务规模
路透上海2月17日 - 中国最大券商--中信证券周五晚间公告称，将对全资子公司中信证券投资有限公司增资110亿元人民币，相关资金主要用于提升该公司的资金实力，扩大业务规模及偿还到期债务。
路透北京6月11日电---中国民航总局副局长王昌顺周一称,今年中国民航业的经营形势要比2008年更加严峻,但目前国内市场总体持稳且不会影响既定的扩张计划,今後几年仍会保持每年约150-200架飞机的扩张速度.
王昌顺同时也是中国国际航空(601111.SS)的董事长,他在国际航空运输协会(IATA)年会的记者会上并称,中国面临的风险包括欧洲经济风险加剧,美国经济增长偏弱和亚洲经济下行等.
"我感觉中国民航现在是'客运好於货运,国内好於国际,支线好於干线'这麽一个情况."他总结称.
IATA此前公布数字,维持3月时对全球航空业今年全年利润为30亿美元的预估,其中亚太地区对利润贡献最大,预计达20亿美元.
王昌顺并分析称,随着中国政府扩大内需和消费升级,国内民航市场总体保持平稳,今年旅客运输量料在去年2.9亿人次基础上,增长到3.4-3.5亿人次.
根据中国民行业"十二五"(2011-2015年)规划,到2015年运输总周转量达990亿吨公里,旅客运输量达4.5亿人次,货邮运输量达900万吨;运输机队规模达到2,700架,比2010年增加约1,100架.(完)
--发稿 李然; 审校 曾祥进
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