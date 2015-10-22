中国国航和南航澄清酝酿合并重组传闻 称未从政府得到信息

路透北京10月22日 - 中国国航(0753.HK)(601111.SS)和南方航空(1055.HK)(600029.SS)周四双双澄清有关两家航空公司酝酿合并重组的传闻，称两公司及其控股股东--中国航空集团公司、中国南方航空集团均未从政府部门得到相关信息。

国航及南航分别公告称，注意到近日有媒体报导称国航与南航正在酝酿合并重组，自查并向控股股东确认，截至本公告披露日，公司及控股股东不存在应披露而未披露的重大信息。

两公司发布澄清公告称，截至目前，公司及控股股东“均未得到来自于任何政府部门有关上述传闻的书面或口头的信息”。南航公告还增加一句“亦无上述传闻涉及的任何意向。”

上海证券报周四报导，继国航东航南航货运板块拟合并成立新公司的消息流传数月后，近日又有传闻称国航与南航正在酝酿合并重组。受合并传闻影响，南方航空和中国国航A股双双收报涨停。（完）

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