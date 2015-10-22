中国国航和南航澄清酝酿合并重组传闻 称未从政府得到信息

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透北京10月22日 - 中国国航(0753.HK)(601111.SS)和南方航空(1055.HK)(600029.SS)周四双双澄清有关两家航空公司酝酿合并重组的传闻，称两公司及其控股股东--中国航空集团公司、中国南方航空集团均未从政府部门得到相关信息。
国航及南航分别公告称，注意到近日有媒体报导称国航与南航正在酝酿合并重组，自查并向控股股东确认，截至本公告披露日，公司及控股股东不存在应披露而未披露的重大信息。
两公司发布澄清公告称，截至目前，公司及控股股东“均未得到来自于任何政府部门有关上述传闻的书面或口头的信息”。南航公告还增加一句“亦无上述传闻涉及的任何意向。”
上海证券报周四报导，继国航东航南航货运板块拟合并成立新公司的消息流传数月后，近日又有传闻称国航与南航正在酝酿合并重组。受合并传闻影响，南方航空和中国国航A股双双收报涨停。（完）
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(发稿 李铮；审校 黄凯)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。