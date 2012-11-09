中航工业集团希望获国家支持研发航空发动机

人民币小幅震荡微收升 双向宽幅波动格局料延续
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
路透北京11月9日电---高性能发动机一直是中国航空产业的短板.中国航空工业集团董事长林左鸣周五表示,希望国家对於类似高性能发动机的研发项目给予大力支持.
他在出席中共十八大会议间隙对路透表示,中国航空动力水平与国际先进水平还有较大的差距,航空工业企业希望能够得到方方面面的支持,企业能够得到的支持越多越好.
"在所有国家,这样的技术和领域,都有国家资源在支持,"他透露,有关高性能发动机的专项计划,国家尚在研究中.
此前曾有业内官员透露,中国正在评估一个千亿投资计划,支持国内高性能发动机的研发.据国内媒体此前报导,中航工业集团在2015年前将投入100亿元人民币,进行喷气式发动机的研发.
目前中国高性能发动机依赖于俄罗斯及西方发达国家,而类似通用电气(GE.N),劳斯莱斯(RR.L)等国际先进发动机厂商亦不愿转让其先进技术.(完)
--发稿 朱球/林琦; 审校 林高丽
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