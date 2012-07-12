2020年中国人均乘机0.5次--国务院

路透北京7月12日电---中国国务院发布促进民航业发展的若干意见提出,到2020年,航空年运输总周转量达到1,700亿吨公里,年均增长12.2%,全国人均乘机次数达到0.5次.

刊登在政府网上的意见稿并指出,到2020年,通用航空实现规模化发展,飞行总量达200万小时,年均增长19%;航空服务覆盖全国89%的人口.期间,要加强机场规划和建设;构建以国际枢纽和国内干线机场为骨干,支线和通勤机场为补充的国内航空网络.

同时,此次提出的民航业发展目标还包括,随着航空运输服务质量稳步提高,到2020年,运输航空百万小时重大事故率不超过0.15,航班正常率提高到80%以上.

在增强国际航空竞争力方面,要完善国际航线设置,重点开辟和发展中远程国际航线,加密欧美地区航线航班,增设连接南美、非洲的国际航线.巩固与周边国家的航空运输联系,推进与东盟国家航空一体化进程.

另外,意见亦提出,要积极支持国产民机制造、大力推动航空经济发展、打造绿色低碳航空、加快建设现代空管系统,及持续提升运输服务质量等主要民航业发展任务.

中国民航总局副局长王昌顺6月曾表示,今年中国民航业的经营形势要比2008年更加严峻,但目前国内市场总体持稳且不会影响既定的扩张计划,预计今年旅客运输量料在去年2.9亿人次基础上,增长到3.4-3.5亿人次.(完)

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--发稿 尹嫄婷; 审校 乔艳红

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