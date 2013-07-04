中国环保部：10月底前须实时发布PM2.5监测数据

特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》 在海外引发不安
路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
路透北京7月4日 - 针对中国少数地方PM2.5（细颗粒物）监测进展缓慢，环境保护部要求10月底前须确保监测数据的实时发布，年底前，113个环保重点城市和地级环保模范城市要开展包括PM2.5在内的６项指标的监测并发布监测信息。
环保部关于加快推进空气质量新标准第二阶段监测实施工作的通知要求，2012年已投资建设的37个城市要先行与国家联网并实时发布空气质量监测数据。其他城市要加快相关联网设备采购工作进度，确保今年8月底前国家空气网数据传输、信息发布与网络化质控平台建设所需硬件设备安装到位；10月底前完成行政区域内国家环境空气质量监测网与中国环境监测总站联网，确保第二阶段实施城市监测数据实时发布。
据介绍，目前大部分省、自治区、直辖市环境保护厅(局)已经依据新空气质量标准开展监测及信息发布；京津冀、长三角、珠三角等重点区域以及直辖市和省会城市等共74个城市496个监测点位已按新空气质量标准开展监测,并于今年１月１日正式对外发布监测数据。
大同、长治、临汾、阳泉、桂林、北海、柳州等部分城市已提前完成监测设备安装任务,正开展试运行；咸阳、铜川、渭南、宝鸡、延安、嘉峪关、荆州等城市已完成监测设备招投标程序,正在进行设备安装调试；牡丹江、芜湖、三亚、南充、攀枝花、曲靖、石嘴山、宜昌等城市已启动监测设备招投标程序。
通知称，环境保护部正积极协调财政部门争取尽快下拨中央补助资金。
中国6月召开的国务院常务会议讨论通过了大气污染防治十条措施，明确提出要减少污染物排放。全面整治燃煤小锅炉，加快重点行业脱硫脱硝除尘改造。整治城市扬尘。提升燃油品质，限期淘汰黄标车。
（欲参看更多细节，请点选中国环保部网站 here ）
(发稿 沈燕; 审校 黄凯)
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路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
榜单中空气污染最严重的城市是伊朗的扎布尔（Zabol），夏季连月沙尘暴，PM2.5浓度达217。之后依次是印度的瓜里尔（Gwalior）和安拉阿巴德（Allahabad）、沙特的利雅得和阿尔朱拜勒，以及印度的巴特那（Patna）和赖布尔（Raipur）。
汤森路透基金会纽约5月9日 （记者 Sebastien Malo） - 据澳大利亚研究人员，由于海平面升高和侵蚀作用，太平洋已有五个小岛消失。该发现被认为首次从科学上证实气候变化对太平洋海岸线的影响。