京津冀地级及以上城市将统一重污染天气预警分级标准

环保部网站刊登的新闻稿称，当预测可能出现长时间、大范围重污染天气时，各地根据环境保护部和中国气象局联合预报提示信息，结合本地实际情况，及时发布预警。为加大应急减排力度，切实保障公众身体健康，各地按重污染天气预报结果上限确定预警级别，并适时调整预警级别，同时加强预警信息报送。 根据统一预警分级标准，预测空气质量指数（AQI）日均值（24小时均值，下同）＞200且未达到高级别预警条件时，启动蓝色预警；预测AQI日均值＞200将持续2天及以上且未达到高级别预警条件时，启动黄色预警。

预测AQI日均值＞200将持续3天，且出现AQI日均值＞300的情况时，启动橙色预警；预测AQI日均值＞200将持续4天及以上，且AQI日均值＞300将持续2天及以上时，或预测AQI日均值达到500并将持续1天及以上时，启动红色预警。 试行期间，发布橙色、黄色、蓝色预警时，各地仍启动现行预案对应的Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ级响应措施；发布红色预警时，对于中小学学校停课的措施由各地酌情实施，其他措施仍按现行预案Ⅰ级响应措施执行。红色预警一般应提前24小时向社会公开发布，并同步实施相应级别的强制性应急措施，对影响公众出行和生活的措施，明确具体实施时间。（完）