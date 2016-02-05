京津冀地级及以上城市将统一重污染天气预警分级标准

特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》 在海外引发不安
路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
路透北京2月5日 - 中国环境保护部会同中国气象局联合发函，要求从现在起到3月31日，京津冀地级及以上城市试行统一重污染天气预警分级标准，其中北京、天津、唐山、保定、廊坊、沧州率先实施。
环保部网站刊登的新闻稿称，当预测可能出现长时间、大范围重污染天气时，各地根据环境保护部和中国气象局联合预报提示信息，结合本地实际情况，及时发布预警。为加大应急减排力度，切实保障公众身体健康，各地按重污染天气预报结果上限确定预警级别，并适时调整预警级别，同时加强预警信息报送。 根据统一预警分级标准，预测空气质量指数（AQI）日均值（24小时均值，下同）＞200且未达到高级别预警条件时，启动蓝色预警；预测AQI日均值＞200将持续2天及以上且未达到高级别预警条件时，启动黄色预警。
预测AQI日均值＞200将持续3天，且出现AQI日均值＞300的情况时，启动橙色预警；预测AQI日均值＞200将持续4天及以上，且AQI日均值＞300将持续2天及以上时，或预测AQI日均值达到500并将持续1天及以上时，启动红色预警。 试行期间，发布橙色、黄色、蓝色预警时，各地仍启动现行预案对应的Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ级响应措施；发布红色预警时，对于中小学学校停课的措施由各地酌情实施，其他措施仍按现行预案Ⅰ级响应措施执行。红色预警一般应提前24小时向社会公开发布，并同步实施相应级别的强制性应急措施，对影响公众出行和生活的措施，明确具体实施时间。（完）
(发稿 沈燕; 审校 林高丽)
路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
榜单中空气污染最严重的城市是伊朗的扎布尔（Zabol），夏季连月沙尘暴，PM2.5浓度达217。之后依次是印度的瓜里尔（Gwalior）和安拉阿巴德（Allahabad）、沙特的利雅得和阿尔朱拜勒，以及印度的巴特那（Patna）和赖布尔（Raipur）。
汤森路透基金会纽约5月9日 （记者 Sebastien Malo） - 据澳大利亚研究人员，由于海平面升高和侵蚀作用，太平洋已有五个小岛消失。该发现被认为首次从科学上证实气候变化对太平洋海岸线的影响。