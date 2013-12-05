中国称防空识别区符合国际法 美国应尊重中国立场

路透北京12月5日 -中国外交部发言人洪磊周四称，在划设东海防空识别区问题上，中方在与美国副总统拜登的会谈中强调中方此举符合国际法和国际惯例，美方应采取客观、公允的态度予以尊重。

刊登在外交部网站上的新闻稿援引洪磊表示，双方达成的最重要的共识是，中美双方要加强对话、交流、合作，努力推进中美新型大国关系建设。

美国副总统拜登周四在北京表示，中国最近宣布在东海划定防空识别区，引发了地区不安，并称他在北京访问期间坚持美国的立场。

拜登本周对日本、中国、韩国进行访问，此前他在东京敦促日方和中国缓解紧张情势，并重申美国对中国划设东海防空识别区表示担忧。

(发稿 谢衡; 审校 黄凯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。