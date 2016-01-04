实施冬季大气污染防治强化措施 加强重污染天气应对--中国国务院副总理

中国商务部称对美方不顾规则、滥用贸易救济措施做法表示严重关切
路透北京1月20日 - 中国商务部贸易救济调查局局长王贺军就美国对华非晶织物等三起反倾销反补贴调查终裁发表谈话称，中方对美方不顾规则、滥用贸易救济措施的做法表示严重关切。中方敦促美方恪守世贸组织相关规则，严格依照调查程序，审慎、合理和有节制地采取贸易救济措施。
路透北京1月4日 - 中国国务院副总理张高丽周一在北京调研大气污染防治时表示，要大力实施冬季大气污染防治强化措施，加强重污染天气应对，强化散煤污染控制、机动车管控和工业企业治理。
中国中央广播电台的央广新闻援引张高丽在大气污染防治座谈会上的讲话称，要把京津冀及周边地区，特别是北京，作为重点的重点，采取法律、经济、技术等更加强化的防控手段措施。
他提出，要强化散煤污染控制，做好散煤替代工作，大力推进煤改气、煤改电，及其他新能源应用；强化机动车管控，推进重型柴油车使用清洁化，推动公交物流领域率先使用新能源车辆，严格机动车排放标准。
张高丽表示，还要强化工业企业治理，通过关停并转措施彻底解决小企业小作坊超标排放问题，探索在京津冀执行大气污染物特别排放限值，研究实施冬季差异化排污收费政策。
同时，强化重污染天气应急管理，统一重污染天气预警分级标准，加强区域预警联动和监测信息共享；并强化区域联动机制，探索建立跨地区环保机构。
进入冬季以来，京津冀地区多发空气重污染，北京市已两次启动空气重污染红色预警。（完） (发稿 宿泱韫; 审校 杨淑祯)
路透北京1月20日 - 中国商务部贸易救济调查局局长王贺军就美国对华非晶织物等三起反倾销反补贴调查终裁发表谈话称，中方对美方不顾规则、滥用贸易救济措施的做法表示严重关切。中方敦促美方恪守世贸组织相关规则，严格依照调查程序，审慎、合理和有节制地采取贸易救济措施。
路透香港1月20日 - 三位消息人士周五透露，中国五大商业银行已于日前获准阶段性下调存款准备金率一个百分点，以应对春节期间暂时性的流动性紧张问题；此次下调将于春节后，由央行相机恢复正常。
中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。