中航协将起诉欧盟征航空碳税--报载

路透北京12月24日电---中国媒体报道称，针对欧盟将对进出欧洲的航班徵收碳排放费用，中国航空运输协会将对此立法起诉欧盟，尽管胜诉希望渺茫。

欧盟法律规定，根据欧洲碳排放交易体系（ETS），从明年1月1日起，所有往返欧洲的航班需购买碳排放许可。美国航空公司联合对此提出起诉，欧洲法院（ECJ）已於周三裁决美方败诉。

《经济观察报》周一援引中航协副秘书长柴海波的话称，中方对美国败诉深表遗憾，中国将继续为起诉欧盟碳税做准备。

《中国日报》周五援引柴海波的话称，中国四大国有航空公司已与中航协达成一致，本月底将联手在德国起诉欧盟。

柴海波表示，尽管诉讼胜诉机率不大，但希望借此表明中方坚决反对的立场。

中航协表示，因为欧盟推出航空碳税计划，明年中国航空企业成本将增加8亿元人民币，到2020年，这一额外成本将在此基础上增加三倍之多。（完）

编译：黎黎 发稿：王凤昌

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