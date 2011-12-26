中航协将起诉欧盟征航空碳税--报载

中国下放政府投资交通项目审批权 仅保留少部分重大项目等--发改委
路透北京2月8日 - 中国国家发展改革委最新发布通知称，将以交通领域作为深化投资项目审批改革的重点。除涉及国务院、中央军委事权外，对能用规划实行有效管理的项目最大程度下放审批，仅保留少部分重大项目和中央投资为主项目的审批权限，同时加强规划管理和事中事后监管。
路透北京12月24日电---中国媒体报道称，针对欧盟将对进出欧洲的航班徵收碳排放费用，中国航空运输协会将对此立法起诉欧盟，尽管胜诉希望渺茫。
欧盟法律规定，根据欧洲碳排放交易体系（ETS），从明年1月1日起，所有往返欧洲的航班需购买碳排放许可。美国航空公司联合对此提出起诉，欧洲法院（ECJ）已於周三裁决美方败诉。
《经济观察报》周一援引中航协副秘书长柴海波的话称，中方对美国败诉深表遗憾，中国将继续为起诉欧盟碳税做准备。
《中国日报》周五援引柴海波的话称，中国四大国有航空公司已与中航协达成一致，本月底将联手在德国起诉欧盟。
柴海波表示，尽管诉讼胜诉机率不大，但希望借此表明中方坚决反对的立场。
中航协表示，因为欧盟推出航空碳税计划，明年中国航空企业成本将增加8亿元人民币，到2020年，这一额外成本将在此基础上增加三倍之多。（完）
编译：黎黎 发稿：王凤昌
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