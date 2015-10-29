中国与德国签订130架空中客车飞机订单

路透北京10月29日 - 中国和德国周四签署一项协议，中国航空公司将购买130架由空中客车(Airbus)(AIR.PA)制造的130架喷射客机，这带动空客股价欧洲盘中大涨。

这笔订单总值达170亿美元，是在德国总理默克尔与中国国务院总理李克强在北京会晤之后宣布。

0845GMT，空中客车股价上涨2%至60.87欧元；空中客车规模仅次于波音(BA.N)，为全球第二大飞机制造商。

空客正在与对手波音争夺在中国市场的优势地位。波音估计未来二十年间中国客机市场规模将达到1万亿美元。

中国国航(0753.HK)和其它中国航空公司都在扩张机队，因乘坐飞机进行国内外旅游的乘客数量料将在未来二十年增长两倍。

为了获得更多中国订单，空客7月同意斥资1.5亿欧元在天津建立A330宽体飞机的完成及交付中心，空客目前已经在该地进行A320窄体飞机的组装，多数售予中国航空公司。

周四达成的交易包括30架A330飞机的确认订单，中国在6月已经对此做了选择。

这笔订单缓解了之前对于宽体客机生产可能被再次削减的担忧，与此同时空客正准备推出一种使用新引擎的升级款，以提振销售。波音的最新款787梦幻客机是空客宽体客机的竞争者。

“这显然是好消息，尤其是对A330来说。这项宣布可以让投资者松一口气，因为彻底消除了进一步削减产量的风险，”巴黎的一名股市交易商表示。

这笔订单还包括100架该公司最畅销的A320系列中程飞机。

上述两类飞机都是空客的主要现金来源。

9月份，波音与中国商用飞机有限责任公司签署了一项合作文件，将在中国设立一座737飞机的完工中心。(完)