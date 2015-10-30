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中国财经 | 2015年 10月 30日 星期五 15:07 BJT

中国将与空中客车签署协议 购买100架直升机

路透合肥10月30日 - 知情人士周五对路透表示，中国将与空中客车(AIR.PA)签署谅解备忘录，购买100架直升机，并在中国建一座装配厂，协议价值约10亿欧元(11亿美元)。

备忘录将在德国总理默克尔访华期间签署。(完)

(编译 王颖；审校 李春喜)

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