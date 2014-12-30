南航副总经理陈港及运行总监田晓东涉嫌职务犯罪被立案侦查

美日一致认为中国应在朝鲜问题上发挥更大作用
路透东京4月18日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，美国副总统彭斯及日本首相安倍晋三周二一致认为，两国需要说服中国在应对朝鲜问题上发挥更大作用。
路透香港12月30日 - 中国南方航空(1055.HK)(600029.SS)周二称，公司副总经理陈港及运行总监田晓东因涉嫌职务犯罪被立案侦查，董事会并已免去两人的职务。
南航的声明称，公司是于今天接到控股股东南航集团通知两人被立案侦查，但未有透露更多细节。
公司表示，事件不影响公司正常经营。（完）
欲浏览上市公司的声明，请点选:(here)
(记者 梁慧仪; 审校 林高丽)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透东京4月18日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，美国副总统彭斯及日本首相安倍晋三周二一致认为，两国需要说服中国在应对朝鲜问题上发挥更大作用。
“当特朗普总统同意开展这项对话时，他就设想这是加强美国与日本双边商业关系的一个机制，并能在近期取得成果，”彭斯在开始对话时对日本副首相麻生太郎表示。
路透东京4月18日 - 美国副总统彭斯周二表示，应对朝鲜(北韩)的所有选项都在台面上，但特朗普决心与中日韩合作找出一个和平的解决方案。