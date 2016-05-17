扩大低空空域开放 到2020年通用航空业经济规模逾万亿--中国国务院

路透北京5月17日 - 中国国务院日前出台关于促进通用航空业发展的指导意见称，扩大低空空域开放、培育通用航空市场，目标是到2020年建成500个以上通用机场，通用航空业经济规模超过1万亿元。

中国政府网周二刊登指导意见全文并称，目标到2020年通用航空器达到5,000架以上，年飞行量200万小时以上，培育一批具有市场竞争力的通用航空企业，通用航空器研发制造水平和自主化率有较大提升。

指导意见称，将及时总结推广低空空域管理改革试点经验，实现真高3,000米以下监视空域和报告空域无缝衔接，划设低空目视飞行航线；简化通用航空飞行任务审批等程序。

同时，要提高审批效率，飞行管制分区内的飞行计划申请，应在起飞前4小时提出，审批单位需在起飞前2小时批复；超出飞行管制分区在飞行管制区内的，应在起飞前8小时提出，审批单位需在起飞前6小时批复；跨飞行管制区的，应在起飞前1天15时前提出，审批单位需在起飞前1天18时前批复。

截至2015年底，中国国内通用机场超过300个，通用航空企业281家，在册通用航空器1,874架，2015年飞行量达73.2万小时。

在培育通用航空市场方面，指导意见表示，将积极发展短途运输，提供多样化机型服务，鼓励有条件的地区发展公务航空；并鼓励和加强通用航空在抢险救灾、医疗救护等领域的应用。

要鼓励航空消费，促进通用航空与旅游业结合，在适宜地区开展空中游览活动；鼓励发展飞行培训，提高飞行驾驶执照持有比例。

此外，还要促进航空产业转型升级，鼓励建立通用航空业创新平台。支持大型水陆两栖飞机、新能源飞机、轻型公务机等研制应用；优先在空域、土地等条件具备的地方，建设50个综合或专业示范区，促进通用航空业集聚发展。（完）

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