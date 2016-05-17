扩大低空空域开放 到2020年通用航空业经济规模逾万亿--中国国务院

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京5月17日 - 中国国务院日前出台关于促进通用航空业发展的指导意见称，扩大低空空域开放、培育通用航空市场，目标是到2020年建成500个以上通用机场，通用航空业经济规模超过1万亿元。
中国政府网周二刊登指导意见全文并称，目标到2020年通用航空器达到5,000架以上，年飞行量200万小时以上，培育一批具有市场竞争力的通用航空企业，通用航空器研发制造水平和自主化率有较大提升。
指导意见称，将及时总结推广低空空域管理改革试点经验，实现真高3,000米以下监视空域和报告空域无缝衔接，划设低空目视飞行航线；简化通用航空飞行任务审批等程序。
同时，要提高审批效率，飞行管制分区内的飞行计划申请，应在起飞前4小时提出，审批单位需在起飞前2小时批复；超出飞行管制分区在飞行管制区内的，应在起飞前8小时提出，审批单位需在起飞前6小时批复；跨飞行管制区的，应在起飞前1天15时前提出，审批单位需在起飞前1天18时前批复。
截至2015年底，中国国内通用机场超过300个，通用航空企业281家，在册通用航空器1,874架，2015年飞行量达73.2万小时。
在培育通用航空市场方面，指导意见表示，将积极发展短途运输，提供多样化机型服务，鼓励有条件的地区发展公务航空；并鼓励和加强通用航空在抢险救灾、医疗救护等领域的应用。
要鼓励航空消费，促进通用航空与旅游业结合，在适宜地区开展空中游览活动；鼓励发展飞行培训，提高飞行驾驶执照持有比例。
此外，还要促进航空产业转型升级，鼓励建立通用航空业创新平台。支持大型水陆两栖飞机、新能源飞机、轻型公务机等研制应用；优先在空域、土地等条件具备的地方，建设50个综合或专业示范区，促进通用航空业集聚发展。（完）
欲览详情，请点击中国政府网链接 here (发稿 乔艳红; 审校 林高丽)
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路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。