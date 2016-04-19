中国发改委批复成都建设新机场项目 总投资718.6亿元--报载

路透上海4月19日 - 据上海证券报官方网站周二报导，国家发改委近日已正式批复成都新机场项目可行性研究报告，标志着成都新机场走完所有审批程序，项目总投资为718.64亿元人民币。

报导指出，该项目为国家“十三五”期间（2016-2020年）规划建设的最大民用运输枢纽机场项目，估计可带动相关工程投资逾3,000亿元，投资拉动作用明显，对促投资、稳增长，巩固强化成都航空第四城地位，打造国家级国际航空枢纽，加速构建西部综合交通枢纽，推动长江经济带与南北丝绸之路经济带联动发展具有重要意义。

新机场建成后，成都将成为继北京、上海之后，国内第三个拥有双机场的城市。成都新机场总体规划六条跑道，126万平方米的航站楼，满足远期9,000万人次的年旅客吞吐量需求。本期工程按满足2025年旅客吞吐量4,000万人次、货邮吞吐量70万吨和飞机起降量32万架次的目标设计，建设两纵一横三条跑道，60万平方米的航站楼以及相应的配套设施。

另外，成都将新建新机场高速，从成都市中心城区出发，经新机场至资阳市。同时，成都将规划建设天府新站经新机场至资阳的城际客运铁路、新机场至自贡城际客运铁路，并与许多已建成或在建的铁路网线进行有效衔接。

该规划方案有效构建了新机场、成都天府新区与全省主要城市的快速铁路运输网络，保证了新机场作为中西部门户枢纽机场和国家级国际航空枢纽的服务能力和服务水平，同时将极大促进天府新区建设，提升成都铁路枢纽地位。（完）