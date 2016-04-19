中国发改委批复成都建设新机场项目 总投资718.6亿元--报载

永辉超市携手贝恩资本以4.13亿美元收购美国达曼公司
路透上海1月18日 - 中国大型超市--永辉超市周三公告称，其全资子公司永辉控股将与私募股权投资基金贝恩资本携手收购全球最大零售商服务企业--美国达曼公司，总对价约4.13亿美元，其中永辉控股将承担四成份额。
路透上海4月19日 - 据上海证券报官方网站周二报导，国家发改委近日已正式批复成都新机场项目可行性研究报告，标志着成都新机场走完所有审批程序，项目总投资为718.64亿元人民币。
报导指出，该项目为国家“十三五”期间（2016-2020年）规划建设的最大民用运输枢纽机场项目，估计可带动相关工程投资逾3,000亿元，投资拉动作用明显，对促投资、稳增长，巩固强化成都航空第四城地位，打造国家级国际航空枢纽，加速构建西部综合交通枢纽，推动长江经济带与南北丝绸之路经济带联动发展具有重要意义。
新机场建成后，成都将成为继北京、上海之后，国内第三个拥有双机场的城市。成都新机场总体规划六条跑道，126万平方米的航站楼，满足远期9,000万人次的年旅客吞吐量需求。本期工程按满足2025年旅客吞吐量4,000万人次、货邮吞吐量70万吨和飞机起降量32万架次的目标设计，建设两纵一横三条跑道，60万平方米的航站楼以及相应的配套设施。
另外，成都将新建新机场高速，从成都市中心城区出发，经新机场至资阳市。同时，成都将规划建设天府新站经新机场至资阳的城际客运铁路、新机场至自贡城际客运铁路，并与许多已建成或在建的铁路网线进行有效衔接。
该规划方案有效构建了新机场、成都天府新区与全省主要城市的快速铁路运输网络，保证了新机场作为中西部门户枢纽机场和国家级国际航空枢纽的服务能力和服务水平，同时将极大促进天府新区建设，提升成都铁路枢纽地位。（完）
(发稿 林琦; 审校 曾祥进)
路透上海1月18日 - 中国大型超市--永辉超市周三公告称，其全资子公司永辉控股将与私募股权投资基金贝恩资本携手收购全球最大零售商服务企业--美国达曼公司，总对价约4.13亿美元，其中永辉控股将承担四成份额。
路透北京1月17日 - 韩国起亚汽车在中国逾100家经销商表示，除非收到起亚汽车针对未售出库存车的25亿元人民币(3.6亿美元)的补偿金，否则将考虑拒卖起亚汽车。
路透上海1月18日 - 新华社周二稍晚报导称，中国A股上市公司再融资门槛较低、规模较大，再融资后续的解禁减持，以及伴生的违法现象等，让市场担心；据了解，目前监管层正在研究再融资相关政策。