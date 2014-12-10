中国明年将对146个民航小机场进行补贴 金额增至约12亿元

路透北京12月10日 - 新华社周三报导，根据中国民航发展基金使用管理有关规定，明年补贴小机场数将由今年135个增加到146个，补贴金额也由去年的10.78亿元人民币增至约12.11亿元?

根据民航局发布的《关于2015年民航小机场补贴预算方案的公示》，在明年补贴数据中，补贴最高的小机场为九寨沟黄龙机场，补贴金额达1,603万元?

数据显示，明年补贴金额全国前五的省份分别为新疆、四川、云南、内蒙古和黑龙江,补助金额分别为13,042万元、12,043万元、8,864万元、7,155万元和6,942万元?

近年来，中国民用小机场亏损一直广受诟病，根据国际通行做法，为满足经济欠发达地区居民需要，实施民航基本服务计划，必须发展小机场、支线航空、通用航空并由政府进行补贴?（完）

(发稿 沈燕; 审校 张喜良)

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