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中国财经 | 2015年 1月 15日 星期四 12:29 BJT

（更正）打车应用公司Travice从软银和阿里巴巴获6亿美元投资--消息

(更正：第三段英文原文有误，应为“华尔街日报”，而非“日本经济新闻”)

路透东京1月15日 - 据直接了解情况的消息人士透露，中国打车软件运营商Travice总共获得约700亿日圆(6亿美元)投资，金主包括日本软银(9984.T)和阿里巴巴(BABA.N)等公司。

消息人士对路透表示，日本第三大移动运营商软银计划今日稍后宣布这项投资。

Travice获得新投资的消息最先由《华尔街日报》报导。

软银发言人Mariko Osada未予置评。

有关打车软件的其他投资项目，软银2014年曾表示，公司将领衔向印度ANI Technologies Pvt投资大约250亿日圆。

该公司去年还向东南亚移动打车应用GrabTaxi投资约300亿日圆。(完)

(编译 王颖；审校 李春喜)

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