（更正）打车应用公司Travice从软银和阿里巴巴获6亿美元投资--消息

中资银行一带一路“走出去”面临较高的利率和汇率风险--银监会
路透北京5月5日 - 中国银监会副主席王兆星称，中资银行在一带一路“走出去”面临较高的利率、汇率风险，应探索利用境内外资本市场拓宽融资渠道，通过多种方式募集外汇资金，为“一带一路”建设打造长期、稳定、可持续、风险可控的多层次金融服务平台。
(更正：第三段英文原文有误，应为“华尔街日报”，而非“日本经济新闻”)
路透东京1月15日 - 据直接了解情况的消息人士透露，中国打车软件运营商Travice总共获得约700亿日圆(6亿美元)投资，金主包括日本软银(9984.T)和阿里巴巴(BABA.N)等公司。
消息人士对路透表示，日本第三大移动运营商软银计划今日稍后宣布这项投资。
Travice获得新投资的消息最先由《华尔街日报》报导。
软银发言人Mariko Osada未予置评。
有关打车软件的其他投资项目，软银2014年曾表示，公司将领衔向印度ANI Technologies Pvt投资大约250亿日圆。
该公司去年还向东南亚移动打车应用GrabTaxi投资约300亿日圆。(完)
(编译 王颖；审校 李春喜)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京5月5日 - 中国银监会副主席王兆星称，中资银行在一带一路“走出去”面临较高的利率、汇率风险，应探索利用境内外资本市场拓宽融资渠道，通过多种方式募集外汇资金，为“一带一路”建设打造长期、稳定、可持续、风险可控的多层次金融服务平台。
路透北京5月5日 - 中国国土资源部称，截至2016年末，全国耕地面积为13,495.66万公顷，较2015年末略有减少；全国建设用地总面积为3,906.82万公顷，新增建设用地51.97万公顷。
路透北京5月5日 - 中国保监会周五称，为推动PPP项目融资方式创新以更好支持实体经济发展，将拓宽险资投资渠道，支持其通过基础设施投资计划形式，向PPP项目公司提供融资；投资方式上，除债权、股权方式外，还可以采取股债结合等创新方式，满足PPP项目公司的融资需求。