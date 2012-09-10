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路透中文国际短讯 | 2012年 9月 10日 星期一 11:16 BJT

阿里巴巴预期今年交易额超过亚马逊与eBay总和

中国最大电子商务企业阿里巴巴集团首席战略官曾鸣周六表示，预期阿里巴巴今年的交易额将超过亚马逊和eBay交易额总和。阿里巴巴未透露淘宝线上销售占集团总销售额百分比，但淘宝是阿里巴巴集团的主要盈利来源。

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