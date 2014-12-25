支付宝与博时基金合作推“存金宝” 挂钩博时黄金ETF

路透上海12月25日 - 中国电商巨头阿里巴巴(BABA.N)旗下淘宝理财平台显示，支付宝与博时基金管理公司合作推出的“存金宝”近日上线，其挂钩博时基金管理的博时黄金交易型开放式交易基金（ETF），认购门槛仅1元人民币。

据存金宝的产品介绍，该产品提供黄金存取服务，免买卖手续费；未来可用存金宝换取金条和金饰。不过目前存金宝仅开通了买卖服务，换实物黄金功能暂未开通。

博时黄金ETF主要投资于上海黄金交易所的黄金现货合约等品种，其中投资于黄金现货合约的比例不低于基金资产净值的90%，还可从事黄金现货租赁等业务。同时，博时基金会把通过此租赁等方式获得的收益不定期分红给投资者，使得存金宝成为一种可以“生金”的黄金资产。

支付宝与基金业深度合作的代表产品是闲钱理财产品--余额宝，其挂钩天弘基金管理公司的一只货币基金--天弘增利宝货币基金。推出后短短半年，其规模冲上逾五千亿元，成为国内最大的基金。（完）

(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)

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