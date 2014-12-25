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路透中文国际短讯 | 2014年 12月 25日 星期四 12:55 BJT

支付宝与博时基金合作推“存金宝” 挂钩博时黄金ETF

中国电商巨头阿里巴巴旗下淘宝理财平台显示，支付宝与博时基金管理公司合作推出的“存金宝”近日上线，其挂钩博时基金管理的博时黄金交易型开放式交易基金（ETF），认购门槛仅1元人民币。路透
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