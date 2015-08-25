中国铝厂今年将因为铝价下跌进一步减产

路透香港8月24日 - 业内人士周一表示，由于铝价跌至六年半新低，未来几个月中国亏损经营的铝厂可能会再暂时关闭200-300万吨年产能。

他们认为，这将使中国生产过的剩情况有所减轻，并支撑国内价格，不过一旦价格上涨，一些企业可能就会修改计划。中国是全球最大的铝生产国和消费国。

中国现货铝价格AL-A00-CCNMM自上月以来一直持于六年低点附近，周一跌至每吨11,820元人民币(1,848美元)，为2009年2月以来最低。

中国有色金属工业协会周一公告称，今年迄今一些大型炼厂一直在削减产能利用，未来几个月缩减规模将扩大至约240万吨。该协会上周末刚刚与炼厂召开了会议。

招商期货认为，今年迄今整体关闭产能超过180万吨。另外一位国有炼厂交易员估算，减产数量已有将近200万吨。

“如果价格维持在当前水平，到年底之前可能会再有200-300万吨减产。”这位交易员说。

一位中型炼厂的高层人士说，把生产成本额外再加上运输费用的话，多数中国炼厂目前是处于亏损状态。他预计今年闲置产能将达到约500万吨。

“如果减产规模达到500万吨，对(价格)就会有影响了，”招商期货分析师许红萍说。

许红萍预计今年底前减产规模将扩大至280万吨，使今年实际产量减少100万吨，至3,100万吨左右。消费量则预计约为3,000万吨。

那和国家支持的研究机构安泰科(Antaike)的预估大略一致。安泰科估计产量为3,190万吨，需求3,060万吨。

“不仅中国减产，随着价格已跌破部分生产商的生产成本，外国也在削减产量。”另一家国有炼铝厂的高层称。

第一位炼厂高层说，未来几个月中国以外还有100万-120万吨产能关停。这两位高层人士都因未获授权对媒体发言，而不愿具名。

伦敦金属交易所(LME)期铝CMAL3本月在六年低点附近徘徊，周一交投于1,528美元。

俄罗斯铝业联合公司(0486.HK)(RUSAL.PA)RUSL.MM和美国铝业(Alcoa)(AA.N)正考虑减产。(完)

(编译 王颖/李婷仪/张若琪 审校 郑茵/白云/于春红)

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