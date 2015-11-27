中国国储局正在考虑收储逾100万吨铝--消息人士（更新版）

路透香港11月27日 - 据两位业内消息人士周五称，中国国家物资储备局(简称:国储局)正在考虑向国内炼铝厂收储逾100万吨铝，政府目前正在设法提振陷入困境的金属行业。

国储局未立即回复记者的置评请求。

收储原铝是中国金属生产商和中国有色金属工业协会早前提出的一项提议的内容之一。

上海期交所 SAFcv1 期铝本周大涨逾5%，创近十年来最大周线涨幅，市场寄望国家收储将会吸收市场中过剩的库存。

虽然铝价的百分比变动幅度很大，同时也是自本周早前触及的十年低点反弹，但仍接近或低于许多炼铝厂的生产成本价。

这两位消息人士称，讨论重点是在吨位和定价方面。

“收储规模将要比市场预估的高，”直接了解讨论情况的一位行业官员表示，并称收储规模可能在150万吨左右。一些市场参与者此前曾预计收储规模在90万吨上下。

另一位消息人士是一家中型铝冶炼商的管理人士，称中国政府在首批购买后，明年还会购买更多。

上述行业官员称，政府希望确保这些购买活动能够帮助运行中的冶炼厂继续维持运行，但同时又要保证此举不会导致炼厂重启闲置产能。

上述管理人士称，方案之一是，基于国有炼厂的现金生产成本作为支付价格，并称国储局最有可能从国有企业购铝。

由于事件的敏感性，两位消息人士均拒绝具名。(完)