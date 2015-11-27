中国国储局正在考虑收储逾100万吨铝--消息人士（更新版）

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透香港11月27日 - 据两位业内消息人士周五称，中国国家物资储备局(简称:国储局)正在考虑向国内炼铝厂收储逾100万吨铝，政府目前正在设法提振陷入困境的金属行业。
国储局未立即回复记者的置评请求。
收储原铝是中国金属生产商和中国有色金属工业协会早前提出的一项提议的内容之一。
上海期交所 SAFcv1 期铝本周大涨逾5%，创近十年来最大周线涨幅，市场寄望国家收储将会吸收市场中过剩的库存。
虽然铝价的百分比变动幅度很大，同时也是自本周早前触及的十年低点反弹，但仍接近或低于许多炼铝厂的生产成本价。
这两位消息人士称，讨论重点是在吨位和定价方面。
“收储规模将要比市场预估的高，”直接了解讨论情况的一位行业官员表示，并称收储规模可能在150万吨左右。一些市场参与者此前曾预计收储规模在90万吨上下。
另一位消息人士是一家中型铝冶炼商的管理人士，称中国政府在首批购买后，明年还会购买更多。
上述行业官员称，政府希望确保这些购买活动能够帮助运行中的冶炼厂继续维持运行，但同时又要保证此举不会导致炼厂重启闲置产能。
上述管理人士称，方案之一是，基于国有炼厂的现金生产成本作为支付价格，并称国储局最有可能从国有企业购铝。
由于事件的敏感性，两位消息人士均拒绝具名。(完)
(编译 白云/刘秀红；审校 张明钧)
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路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)