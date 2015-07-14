《HOME专栏》中国生产商以半成品名义大量出口 美国铝业忍无可忍

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Andy Home 编译 张涛/戴素萍/许娜/陈宗琦/刘秀红

路透伦敦7月13日 - 今年上半年，中国出口了250万吨未锻造铝及铝产品。比2014年同期上升35%或65万吨。

其中多数是半成品，其余的主要是铝合金，以及很小一部分铝金属--在伦敦金属交易所(LME)交易的产品。

中国长期以来对原铝征收15%的出口关税。而出口“半成品”不仅不用交纳这笔税项，而且还能获得增值税退税。该政策是为了鼓励生产商投资建设增值产品产能，同时遏制能源密集型大宗产品出口。中国属于能源短缺国家。

嗯，至少理论上确实如此。

这是因为，中国出口的金属中隐藏着“伪半成品”。这些金属只是稍微经过加工，完全是为了逃避出口关税。

最近一年左右，外界逐渐意识到中国的金属出口并非表里如一。

但由于铝价低迷再度压制生产商的利润率，美国铝业(Alcoa)(AA.N)按捺不住，终于决定当众揭开“伪半成品”贸易真相。

中国官方铝半成品出口情况图表：link.reuters.com/san25w

**全球过剩产品由中国制造**

根据美铝董事长兼执行长克莱因菲尔德，中国“伪半成品”的出口是铝价走跌的“主要推手”。他是在公司第二季财务电话会议上对分析师谈及此事。

让美铝和其他非中国生产厂感到苦恼的是，在它们一直稳定减产时，却只见减产所导致的供应缺口马上被中国的出口填补上。

该公司已将今年全球过剩量预估上修40万吨，达到76万吨。

但该主要数据掩盖了两个极为不同的市场走势。在中国以外的市场，美铝预估会有146.5万吨的供应缺口；而在中国市场则预估将过剩222.7万吨。

而中国正以半成品的名义，将这些过剩供应外销。

如果它们全都是真正的产品，美铝还不会这么担忧。

克莱因菲尔德曾经对中国和非中国的铝市场做出很棒的注解，他称这是两个平行的宇宙，各自运行，而15%的出口税则作为天然屏障。

然而如今，“这两个行星系统”正在相互碰撞，“伪半成品”是问题的导火线，中国过剩产品以半成品的形式流出，从而与全球其他地方的原铝直接竞争。

**伪半成品贸易**

“伪半成品”交易规模到底有多大呢？

去年铝半成品交易规模总计370万吨，其中可能有大约50万吨都是伪半成品。

但事实上，考虑到这些产品必须处在中国海关部门所定义的征税产品范围之外，这几乎是不可能的。

毕竟，这是一种非法贸易，克莱因菲尔德更直言不讳地称其“偷走了中国人的钱”。

这种贸易是建立在原铝与铝产品之间存在课税差异的基础上。铝产品实际上享有13%的增值税退税。

通过虚开发票，能够提高用原铝冒充铝半成品的经济效益。增值税退税是基于“铝产品”的售价，因此售价越高，退税额越大。

越南和马来西亚等其他亚洲国家似乎将成为重要的分销渠道，分析师仔细研究进口和出口数据，证明从某种程度上来说，这些地区只不过是中国重熔金属的中转点。这些金属最终将流入原铝供应链上的其它地区。

这是一个很简单的冶炼步骤。归根结底，只是经过轻微技术处理的原铝而已。

AZ China分析师Paul Adkins在路透基金属论坛上解释了铝箔产品是如何使用这种办法的。

这些产品是通过1000系列铝合金制成。“这与部分出口的铝板所使用的铝合金基本一样。一旦把这些铝板重新融化，你只需要再加入一些晶粒细化剂，就能得到制造铝箔所需的原材料了，”Adkins称。

**谁来阻止流动？**

那么，该如何阻止这种“伪半成品”的非法流动？

美国铝业的克莱因菲尔德表示，他的“强烈假设”是中国当局将试图自行中止这类流动。

“我大概四周前去过中国，也与一些高层人物谈了很多。他们非常明白这与政策相悖，他们会深入检讨此事。”

唯一的问题是中国当局对自身的体系拥有多大的控制权。

多年以来，中国一直试图对铝精炼厂进行微观管理，不过地方政府却透过一连串补贴，使得非竞争性的产能得以持续。

其他人则认为，只要铝价全面崩跌至能够阻断套利获利的水平，这类交易终究会自行被市场淘汰。

这种情况对合法半成品的交易可行，但对更有利可图的“伪半成品”交易却不见得可行，因为“伪半成品”交易本身已经扭曲了自由市场竞争原则。

此外，甚至还有人在讨论对中国提出贸易投诉的可能性。

根据克莱因菲尔德，美国铝业正在“考虑所有的选项”。

**仍是平行宇宙**

此外还有半成品流出中国这个不小的问题。

这是完全合法的出口贸易，但即便将“伪半成品”刨除在外，贸易量也是一直在增长。

原因就在于中国的铝产量持续飙升，今年前五个月增长了13.5%，而全球其它地区同期仅增长2.3%。

中国在全球总产量中的份额也在继续扩大，目前约为54.5%。而一年前还不到50%，两年前仅为42%。

这些趋势看起来势不可挡。

中国西北省份仍在不断建设更多产能并投入运行。原本应被替换掉的老旧高成本产能却因为地方政府的保护而部分保留下来，从而导致国内市场平衡被打破。

与此同时，在中国以外，许多生产商面对不断下降的铝价，被迫再度关闭一些工厂。美铝就刚刚宣布将永久关闭旗下巴西一家冶炼厂，并检视是否关闭另外40万吨左右的冶炼产能。

对于美铝和其它生产商而言，真正的问题是，克莱因菲尔德的说法是对的，在全球供应链里面，中国及非中国这两部分的确是平行运行的宇宙。

平行运行没错，但方式可能与Kleinfeld的意思有出入。

这两部分中，一个乖乖服从供需规律，而另一个顶多是部分服从这一规律。

除非这种情况有所改变，否则从中国离开的不光是半成品，还有对所有其它生产商而言越来越大的麻烦。

“伪半成品”可能是一个尤为令人厌恶的东西，但在全球其它铝商眼里，却只是更大麻烦的引线。(完)

(译文审校 徐文焰/李婷仪)

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