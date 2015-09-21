焦点：中国产量增加及铝价暴跌加剧铝产业危机

路透纽约9月21日 - 铝价下滑以及供应大量过剩加剧了铝行业多年来最严重的危机，也使一些高成本铝冶炼厂面临着更大的压力去启动新一轮减产，以摆脱铝价低迷局面。

铝价自去年9月份以来已经累计下跌25%，伦敦金属交易所(LME)铝价创下了六年低点。今年铝实物交割升水创下了三年半最低水平，铝生产商的利润面临自2008年金融危机以来最大考验。

根据Wood Mackenzie第二季度数据，如果按照LME价格加上美国升水为每吨1,800美元来计算，中国之外的冶炼产能中，有超过10%(相当于350万吨)的冶炼产能都处于亏损状态。上周五三个月期铝CMAL3报每吨1,621美元，美国升水为175美元。

数据表明，这个行业经历的苦痛加剧，生产商担心中国铝出口增加以及电力等生产成本依然相对较高。

INTL FCStone的分析师Ed Meir称，为了能对铝价真正起到影响，生产商需要再减产100万至200万吨。

“这不啻于千刀万剐，西方生产商已经进行了减产，但总的来说量并不大，因为中国正在填补缺口，”他说。

美国铝业(AA.N)今年已关闭或缩减了17万吨的年产量，这是该公司3月宣布对50万吨熔炼产能的评估内容之一。而俄罗斯铝业联合公司(RUSAL)(0486.HK)4月时曾表示，有可能暂停20万吨的产能。

上月，嘉能可控股的Century Aluminum(CENX.O)宣布，计划关闭美国肯塔基州霍斯维尔年产能24.4万吨的炼厂，指受中国出口和铝价疲弱影响。

**高成本、低冲击**

Wood Mackenzie的数据显示，一些成本最高的炼厂--包括美铝在西班牙的两座炼厂、Klesch Group在荷兰的Delfjiz炼厂、以及Trimet Aluminum在德国埃森的炼厂--全都是规模相对较小的炼厂，每年的总产量只有34万吨。

行业观察人士称，美元兑一篮子主要货币.DXY上涨，为美国之外的炼厂抵御住了部分铝价疲软带来的冲击，降低了营运商将之关闭的可能性。

Trimet称，它的所有炼厂都有盈利，并都是马力全开地运转。该公司表示，由于它生产有附加值的铝合金，且进行了长期对冲，所以能弥补LME铝价波动带来的影响。

美铝的一位发言人说，美铝已“在积极改善生产率”，并在寻找降低原材料和电力成本的办法。Klesch没有回应置评请求。

**变数--中国**

很少人预期中国产量短期内将立即放缓。中国是全球最大铝消费国及生产国。

面对市况恶化，中国已以减少部分产量做为回应。Wood Mackenzie资深分析师Uday Patel估算，1-8月期间中国老旧低效率的炼厂已较上年同期淘汰150万吨产量。

但他说，和中国透过现代化炼厂所增加的300-500万吨产能相比，上述减产仅是沧海一粟。

“在中国，产量成长和需求增长是完全不相干的，”Patel说。他指出在制定产量决策时，让工人保有饭碗等政治因素考量，比获利能力的问题更具影响力。

全球生产成本排名前50高的炼厂有37座位于中国。今年当地平均制造成本将为每吨1,918美元，比起全球其他地方的平均成本1,684美元高出14%。

这可能加剧关于出口增加的批评声浪，美铝和Century Aluminum都归咎此为价格疲软的祸首；外界也臆测美国厂商可能展开行动，企图透过关税抑制出口。

“如果中国不把价格当一回事，那么中国以外的国家将不得不透过保护主义来插手这件事，”德意志银行分析师Jorge Beristain说。(完)

(编译 孙国玉/白云/李婷仪 审校 张荻/张若琪/戴素萍)

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