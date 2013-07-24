中国出手化解铝行业产能过剩 成效关键在地方执行力

路透北京7月24日 - 为化解铝行业产能过剩，中国工信部周三出台全口径铝行业规范条件，除了完善之前的行业准入条件之外，加码了更为细致的环保、能耗以及行业发展规范方面的内容，为铝行业的结构调整和产业升级提供政策支持。

在中国领导层“底线思维”推动经济改革的思路下，中国整顿产能过剩行业中严重污染及亏损企业的进程又向前迈出一步。不过分析师指出，铝行业产能过剩格局积重难返，此次行业新规对铝行业整体而言是有利好意义，但实际效果如何仍待观察。

“这一次规范的条文力度应该比前几次更强一些，且高层以及其他部位都有相应的措施，对铝行业的产业升级和结构调整有利，...我还是抱有信心。”金瑞期货金属研究员杨小光指出。

杨小光并指出，遏制电解铝的产能过剩并非一日之功，目前电解铝的产能利用率可能不足七成，形势相当严峻，中国的结构调整也不是一年、三年到五年就能解决的问题。

但格林期货铝行业分析师刘立斌则提出，这个规范条件与之前行业的预期并没有太大的出入，相关技术的升级已经很成熟，环保政策的执行力度可能会打折扣，这些都可能影响新规的效力。

不同于以往新建项目的核准、审批或行政许可，《规范条件》关注布局与规模、产品质量、工艺与装备、能源消耗、资源综合利用、环境保护、安全生产和社会责任等企业等企业应具备的基本条件，是对现有铝工业实施全口径的行业规范、引导国内现有铝产业健康发展。

中国是世界铝生产大国，氧化铝和电解铝产量均居世界第一位。但在快速发展中也存在资源保障程度低、电解铝和再生铝产能过剩、氧化铝和电解铝大多数企业未经国家核准、产业竞争力不强等突出问题。2012年铝冶炼行业实现利润仅9.3亿元人民币，2013年1到5月，亏损3.5亿元，众多企业亏损严重。

工信部周三发布的新闻稿称，要加大对钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃灯部分产能过剩行业的治理力度，加快关停列入2013年公告名单的钢铁、电解铝、水泥等19个行业落后产能。

此前，中国央行亦称，央行认真贯彻落实国务院关于坚决遏制产能严重过剩行业盲目扩张的决策部署，按照“消化一批、转移一批、整合一批、淘汰一批”的要求，对产能过剩行业区分不同情况实施差别化政策，把产能过剩矛盾作为深化金融服务的一项重要工作内容。

工信部在今年2月亦曾发布关于有色金属工业节能减排的指导意见，提出加大行业准入管理和淘汰落后产能工作力度，强化财政税收政策支持引导作用等。

根据中国有色金属工业协会数据显示，2012年全国电解铝产能为2,700万吨，产量为2,000万吨，产能利用率为74.07%；市场销量1,902万吨，产销率95.1%；电解铝企业亏损面达到93%。

**提升环保和能耗门槛要求**

今年以来华北华南出现的大规模雾霾天气引发高层“下重手”治理大气污染，位列高耗能高污染行业前列的铝行业规范亦顺应形势，提升其在环保和能耗方面的门槛要求。

工信部此次推出的铝行业规范条件亦采纳了国土资源部和环保部意见，《规范条件》突出了对保护环境、节能减排和履行社会责任等方面的指标和要求。并根据安监总局意见，进一步强调了新建和改造项目安全设施和职业病防护设施必须严格履行“三同时”手续。

与此同时，现有生产要素缺乏竞争力地区的电解铝企业要逐步转移退出，在规划引导和总量控制下，有序向竞争力强的地区转移，严格控制新增产能，防止盲目投资加剧产能过剩矛盾。

“可能由于现在人们对环境污染等容忍度下降，政府意识到问题的严重性了。”杨小光指出。

此外，规范条件并新增了铝行业产品质量的要求，增加了对与煤矿伴生的铝土矿的开采要求，提升了氧化铝在能耗方面的门槛，明确再生铝项目的煤耗指标，进一步提高氧化铝的回收率并降低碱耗，还提升电解铝资源消耗和综合利用的指标。

“在敏感区域附近建设氧化铝、电解铝及再生铝企业，应根据环境影响评价结论确定厂址位置及其与周围人群和敏感区域的距离。”规范条件称。

近年来，随着氧化铝生产装备大型化、余热回收利用以及管控一体化水平的提高，氧化铝生产能耗不断下降。而新的规范条件均较2007年颁布的准入条件的能耗标准有所提升。

**后期聚焦执行力**

化解产能过剩对于铝行业而言可谓“老生常谈”，但上有政策下有对策的状况一直难解，中国政府此前亦多次出台相关政策措施，但结果是产能持续扩张，效果难言乐观。此次新规范条件的关键在于“执行力”。

“最主要的是看执行，按照以前的经验，执行到什么程度很难说。”格林期货铝行业分析师刘立斌指出。

他并指出，一个行业规范条件当然有利好，但不会解决铝行业发展的根本问题，目前政策还不是太明朗，还需要下一步出台更有力度的政策指引。

而从市场的反应来看，政策出来后，期货市场和股票市场的反应相当平淡。国内铝价仍在底部徘徊，沪铝主力1311合约周三收报14,375元人民币，下跌0.17%，较年初高点下跌7.5%。中国铝业(601600.SS)(2600.HK)A股股价亦在历史低位，周三收盘报3.15元，下跌1.56%。

而联合金属网资深分析师王丽新亦强调，这几年小的铝加工作坊仍不绝于耳，地方政府控制铝产能的措施和力度没有特别有效，此次新规意欲通过上下游产业链模式来提升行业竞争力，并提升新项目的起始规模等手段，或能提升政策执行力。

“之前每年都控制（产能），但效果却不好，不是很理想，抓得狠不狠还是要看地方政府的执行力度。...行业也在观望。”王丽新指出。（完）

(发稿 李文科; 审校 杨淑祯)

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