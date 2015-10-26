中国忠旺控股规避美国进口关税--美国铝挤压材协会

路透10月23日 - 美国铝挤压材协会(Aluminum Extruders Council)对全球第二大铝挤压产品生产商--忠旺控股提起申诉，指其逃避美国进口关税，这是美国就中国不断增加的铝出口首次提出申诉。

在周四晚间向美国商务部提交的申诉中，美国铝挤压材协会指称中国忠旺控股(1333.HK)在没有缴纳关税的情况下，向美国出口挤压铝材，其中包括托盘与5050铝合金型材。

“(忠旺)一直设法规避美国关税，尽最大努力向全球市场倾销受不公平贸易保护的中国铝产品，”该申诉称。

申诉书要求政府澄清，铝托盘和5050铝合金型材需缴纳2011年课征的反倾销和反补贴税。这一裁决标志着美国铝挤压产品厂商在指控中国出口商享受不公平补贴方面取得的重大胜利。

该协会称，忠旺对美出口的这两种产品自上述关税实施以来明显增加。

商务部有45天时间展开调查。

此次申诉是旨在遏制中国铝出口的首次正式行动；美国厂商称，过去一年中国铝出口稳步增长。

此次申诉与美国铝业协会的行动无任何关联，但凸显出外界对中国铝库存过多对全球市场影响的忧虑。(完)