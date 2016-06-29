中国铝厂商提升产量 或引发新的贸易紧张情势

路透墨尔本6月29日 - 在去年末中国出现抑制铝产出的迹象之后，如今中国又逐渐再度增加铝产量，而这会加大铝出口并引发与全球主要贸易伙伴新一轮紧张情势的风险。中国是全球最大的铝产出国。

中国的产量再度增加、新产能落地正值国内铝价上涨、市场需求攀升，而且产量再度增加的时机也要早于一些专家的预测。5月中国铝半成品的产出和出口触及六个月高位，去年12月中国铝价达到十年低点，促使国内大面积减产。

竞争者一直指责，中国以低于市场的价格向原本就已供给过剩的全球市场抛售金属。

中国则予以否认，并表示产能过剩是全球性问题。但分析师称，中国出售更多的铝产成品或加剧这种紧张情势。

中国宏桥集团(1378.HK)投资者关系部总经理肖萧称，今年该公司将把产能提高100万吨，至620万吨。

她称，“我们预计价格不会快速上涨，但至少今年我们已见到需求非常旺盛。”

上海期铝已从11月触及的纪录低位反弹近三分之一，至每吨12,400元人民币。

肖萧认为中国铝需求增长7%，包装需求增长超过10%，而且来自消费电子产品和航空领域的订单也很强劲。

CRU分析师Wan Ling称，“多数产品将在国内市场消费，但国际市场是中国铝半成品的主要目标市场。”

CRU预计中期内中国的增值铝产品出口量将从今年的约600万吨，2020年时超过800万吨，部分是因为企业销售更多铝产品至原先的丝绸之路沿线国家。

出口更多铝制成品，或将帮助中国度过全球贸易紧张时期。(完)