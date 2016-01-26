今年中国并购交易数呈两位数增长 科技和金融成高发区--普华永道

路透上海1月26日 - 国际会计和咨询公司--普华永道周二表示，相当多中国企业存在业务转型需要，且国内流动性相当宽松，大量资金寻找合适项目，因此今年中国并购交易将继续保持两位数以上的增长势头，科技和金融业将成为并购交易高发区。

去年与中国企业相关的并购交易总数上升37%，交易总金额上升84%达到7,340亿美元，创下历史记录。其中中国企业海外并购数量增长四成，交易额增长21%，均创历史新高。

“科技行业在2016年仍会成为投资热点，”普华永道中国内地及香港企业购并私募基金主管合伙人刘晏来指出。

他解释称，首先是中国政府鼓励科技和创新以驱动中国经济转型；其次投资者对高增长的期待，希望并购科技企业加速成长；其三是国内初创企业环境仍较活跃；其四是行业整合及国内三大互联网巨头引领的并购扩张战略。

去年国内互联网行业出现大规模并购，例如网络视频行业的优酷土豆YOKU.N、打车软件业的滴滴快的以及生活服务平台58同城(WUBA.N)与赶集网的合并。这背后除了风投资金的推动外，亦有阿里巴巴(BABA.N)、腾讯(0700.HK)和百度(BIDU.O)三大巨头的推动。

另外，金融行业的并购活动将亦保持良好态势，其主要驱动因素包括：首先是海外并购依旧活跃，因中国的银行需要进一步拓展海外市场；保险公司、金融科技公司等为获得品牌影响力和产品开发能力；支付公司加速全球化扩张；其次国内金融服务业市场的重组，特别是应对零售和中小企业流动性需求的重组活动。

普华永道中国企业融资部主管合伙人黄耀和预计，今年中国企业的海外并购将保持超过两成的增长，主要是因为中资企业对海外并购已有一定经验，而且通过海外并购实现外延式增长也让中国企业尝到甜头。

“汇率及外汇管理可能对个体（海外并购）项目有影响，但不会影响整体并购趋势。”刘晏来补充道。

进入新年后，人民币兑美元汇率贬值突然加快，在岸人民币兑美元CNY=CFXS最低至6.5956，跌幅超1.5%。而去年全年的跌幅为4.46%，这是有纪录以来最大年度跌幅。虽然近期人民币汇率开始走稳，但外界对于人民币贬值的预期仍没有变化，例如花旗近日认为人民币兑美元汇率将阶梯式下跌，年底至7.2，意味人民币将进一步贬值约9%。（完）