中国建筑称投资和承建的巴哈马度假村业主申请破产保护

路透上海7月3日 - 中国最大房地产开发和建筑综合企业集团--中国建筑股份有限公司(601668.SS)周五公告称，巴哈马大型海岛度假村项目业主近日宣布申请破产保护，中国建筑子公司为该项目的小额投资商和承建方。

公告指出，目前，该项目实际工程量已接近完成，但尚存部分拖欠工程款项。公司正就该项目业主申请破产保护形成的商业风险进行评估和管控。公司在巴哈马及加勒比地区的其它工程进展顺利。

公告未披露中国建筑在该项目上的投资额及拖欠工程款项。

据商务部网站刊登的信息，该项目由巴哈玛集团开发总投资35亿美元、中国进出口银行贷款24.5亿美元、中国建筑美国公司投资1.5亿美元参股并总承包约20亿美元，这是西半球规模最大的单期度假村开发项目最高的标志性建筑。

中国建筑周五收报6.77元，跌0.66元或0.88%。（完）

(发稿 林琦; 审校 林高丽)

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