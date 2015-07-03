中国建筑称投资和承建的巴哈马度假村业主申请破产保护

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海7月3日 - 中国最大房地产开发和建筑综合企业集团--中国建筑股份有限公司(601668.SS)周五公告称，巴哈马大型海岛度假村项目业主近日宣布申请破产保护，中国建筑子公司为该项目的小额投资商和承建方。
公告指出，目前，该项目实际工程量已接近完成，但尚存部分拖欠工程款项。公司正就该项目业主申请破产保护形成的商业风险进行评估和管控。公司在巴哈马及加勒比地区的其它工程进展顺利。
公告未披露中国建筑在该项目上的投资额及拖欠工程款项。
据商务部网站刊登的信息，该项目由巴哈玛集团开发总投资35亿美元、中国进出口银行贷款24.5亿美元、中国建筑美国公司投资1.5亿美元参股并总承包约20亿美元，这是西半球规模最大的单期度假村开发项目最高的标志性建筑。
中国建筑周五收报6.77元，跌0.66元或0.88%。（完）
(发稿 林琦; 审校 林高丽)
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路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。