安邦保险举牌民生银行5%股权 未来12个月内视情况增持

路透上海12月2日 - 中国首家民营银行--民生银行(600016.SS)(1988.HK)周二公告称，安邦保险集团股份有限公司及其关联企业首次举牌，已持有民生银行5%股份。安邦未来12个月内将视情况决定何时增持及具体增持比例。

公告显示，截至11月28日（上周五），安邦保险集团及旗下安邦财产保险股份有限公司、和谐健康保险股份有限公司持有民生银行A股股票共计17亿203.0869万股。按民生银行股价估算，安邦保险投入资金量已在百亿元人民币左右。

安邦保险集团为安邦财产保险股份有限公司及和谐健康保险股份有限公司的主要股东，分别持有后两者95.26%股份、99.70%股份。

公告显示，在公告前六个月，仅有安邦保险集团在11月购入民生银行近350万股，交易的价格区间为7.13元-7.34元。这意味着安邦保险方面其实在六个月之前已持有大宗民生银行股票，只是在近日进行少量增持，才使持股比例达到举牌要求。

公开信息显示，9月末，在民生银行前10大股东中，安邦财产保险公司通过传统产品帐号持有民生银行2.69%股份。而民生银行股权相当分散，除香港中央结算（代理人）有限公司外，最大股东新希望投资的持股仅4.7%。

安邦保险集团指出，收购民生银行股份，主要是出于对该行未来前景的看好。公司未来将根据证券市场整体状况并结合民生银行的发展及股价等因素，决定何时增持及具体增持比例。

安邦保险集团及子公司目前还持有民生银行A股可转换公司债券629万张，面值近6.3亿元。

安邦保险集团近年来在A股市场大举投资。公告称，截止上周五，除民生银行外，安邦保险方面还持有金地集团(600383.SS)4.98%股份、招商银行(600036.SS)(3968.HK)8.79%股份和金融街(000402.SZ)9.71%股份等。此外，安邦保险近期还以19.5亿美元自希尔顿酒店集团(HLT.N)购得纽约华尔道夫酒店。

民生银行A股周一收报7.19元，过去一个月累计上涨11.6%。（完）

(发稿 林琦；审校 张喜良)

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