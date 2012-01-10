湖北发生一起猪O型口蹄疫疫情

赞比亚北部地区发生6.1级地震--USGS
路透2月23日 - 美国地质调查局(USGS)宣布，周五早晨赞比亚北部发生6.1级地震。 USGS称，震源深度仅10公里，震中距离坦桑尼亚Kipili市西南的Tanganyika湖约125.5公里。(完) (编译 郑茵 审校 张若琪)
路透北京1月10日电---中国农业部发布消息称,湖北省恩施州巴东县发生一起O型口蹄疫疫情,目前该起疫情已得到有效控制.
2011年12月27日,湖北省恩施州巴东县恒兴肉类食品有限公司的部分待宰生猪出现疑似口蹄疫症状,发病猪24头.2012年1月8日,国家口蹄疫参考实验室确诊为O型口蹄疫疫情.
农业部称,已在疫情发生後严密封锁疫区,加强消毒灭源和监测排查,对病猪及同群猪71头全部进行扑杀和无害化处理.目前该起疫情已得到有效控制.
去年3月,新疆生产建设兵团农五师八十一团曾发生一起猪O型口蹄疫疫情.58头猪发病,死亡25头.（完）
--发稿 苏丹; 审校 丁淑琴
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路透2月23日 - 美国地质调查局(USGS)宣布，周五早晨赞比亚北部发生6.1级地震。 USGS称，震源深度仅10公里，震中距离坦桑尼亚Kipili市西南的Tanganyika湖约125.5公里。(完) (编译 郑茵 审校 张若琪)
路透北京2月23日 - 中国中央纪委监察部网站周四称，中国人民保险集团股份有限公司党委副书记、副董事长、总裁王银成涉嫌严重违纪，目前正接受组织审查。
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