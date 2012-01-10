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时事要闻 | 2012年 1月 10日 星期二 12:13 BJT

湖北发生一起猪O型口蹄疫疫情

路透北京1月10日电---中国农业部发布消息称,湖北省恩施州巴东县发生一起O型口蹄疫疫情,目前该起疫情已得到有效控制.

2011年12月27日,湖北省恩施州巴东县恒兴肉类食品有限公司的部分待宰生猪出现疑似口蹄疫症状,发病猪24头.2012年1月8日,国家口蹄疫参考实验室确诊为O型口蹄疫疫情.

农业部称,已在疫情发生後严密封锁疫区,加强消毒灭源和监测排查,对病猪及同群猪71头全部进行扑杀和无害化处理.目前该起疫情已得到有效控制.

去年3月,新疆生产建设兵团农五师八十一团曾发生一起猪O型口蹄疫疫情.58头猪发病,死亡25头.（完）

--发稿 苏丹; 审校 丁淑琴

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