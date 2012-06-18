中国国台办宣布多项有利台湾政策

基汇资本与腾讯高管寻求贷款用于收购一家豪华酒店--TRLPC
路透2月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，一个由香港房地产私募股权基金基汇资本(Gaw Capital Partners)与包括中国网络巨擘腾讯控股高管在内的几位个人所组成的财团，正寻求一笔最高达1亿欧元(1.057亿美元)的贷款，用于收购法属波利尼西亚一家豪华度假酒店。
路透北京6月17日电---中国周日向台湾释出多项有利政策,宣布将提供6,000亿元人民币(943亿美元)银行贷款给投资人,做为吸引台湾的宣传的一部份.
国务院台湾办公室主任王毅表示,中国工商银行、中国银行、中国建设银行以及国家开发银行将在未来三至四年内,对在大陆的台湾投资人提供上述贷款额度.他并未表示台湾投资人是否能享有优惠利率.
王毅同时在厦门举行的第四届海峡论坛上指出,将开放进口台湾生产的稻米.
王毅表示,台湾的教授可以在大陆高校申请教师资格证.王毅的谈话公布在国台办的官网上.
他指出,台胞证一年签注延长到两年,自7月25日起生效.
王毅称,自6月20日起,南宁、无锡两大城市将运营台湾航班,年底前长春将成为第30个运营台湾航班的中国城市.(完)
--编译 张明钧;审校 程琳
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