周永康妻儿双获刑 子被判刑18年并处罚金3.5亿元（更新版）

(新增周永康儿子周滨判决内容)

路透北京6月15日 - 中国湖北省宜昌市中级人民法院周三对周永康之子周滨案进行公开宣判，判处其有期徒刑18年，并处罚金人民币3.502亿元人民币；对其违法所得予以追缴，上缴国库。

另据宜昌中院官方微博，近日宜昌中院依法对前中央政法委书记周永康的妻子贾晓晔受贿，利用影响力受贿案一审公开宣判，认定贾晓晔犯受贿罪、利用影响力受贿罪，判处有期徒刑九年，同时处罚金100万元；对其受贿所得赃款赃物予以追缴，上缴国库。贾晓晔当庭称不上诉。

新华社周三稍晚报导，宜昌中院认定，被告人周滨和其父周永康共同利用周永康职务上的便利，为他人谋取利益，非法收受他人财物，共计折合人民币9,804.66万元，数额特别巨大，系周永康受贿共犯，其行为已构成受贿罪。

周滨伙同他人，利用其父周永康职权、地位形成的便利条件，通过其他国家工作人员职务上的行为，为请托人谋取不正当利益，收受请托人财物，共计折合人民币1.24亿余元，数额特别巨大，其行为已构成利用影响力受贿罪；周滨身为单位直接负责的主管人员，违反国家规定，未经许可经营国家限制买卖的物品，扰乱市场秩序，情节严重，其行为还构成非法经营罪。

法院同时认定，周滨具有自首、坦白、积极退赃、认罪悔罪等法定或酌定从轻处罚情节，遂以其犯受贿罪，判处有期徒刑13年，并处罚金人民币1.9亿元；犯利用影响力受贿罪，判处有期徒刑8年，并处罚金人民币1.6亿元；犯非法经营罪，判处有期徒刑3年，并处罚金人民币20万元。决定执行有期徒刑十八年，并处罚金人民币3.502亿元。

宣判后，周滨当庭表示，接受法院判决，不上诉。

新华社此前报导，中国前中央政治局常委、前中央政法委书记周永康犯受贿罪、滥用职权罪、故意泄露国家秘密罪，被天津市第一中级法院一审判处无期徒刑，其受贿共计折合人民币1.29亿余元；周永康当庭表示服从法庭判决，不上诉。（完）