蚂蚁金服与内蒙君正就天弘基金增资起纠葛 天弘业务未受影响

路透上海1月5日 - 据中国证券报周一报导，阿里巴巴(BABA.N)关联企业蚂蚁金融服务集团已向相关机构申请仲裁，请求裁决合作伙伴内蒙君正(601216.SS)及时缴纳天弘基金管理公司增资应缴的出资额。而天弘基金方面表示，股东层面的行为，不会影响公司任何的业务运营。

报导指出，自蚂蚁金服处获悉，鉴于内蒙君正拒不履行天弘基金增资与认购协议，蚂蚁金服已向相关机构申请仲裁，请求裁决内蒙君正向天弘基金缴纳应缴出资额6,943万元人民币，支付逾期利息，并在此之前限制其相关股东权利。

蚂蚁金服是阿里巴巴集团未上市的金融资产，暂由阿里巴巴董事长马云控股，主要业务包括支付宝、余额宝、小贷公司等。其中余额宝是蚂蚁金服与天弘基金合作的互联网闲钱理财产品，其规模逾5,000亿元。

在余额宝取得成功后，去年初阿里巴巴方面与天弘基金股东之一的内蒙君正等签署增资协议，蚂蚁金服和内蒙君正分别以11.8亿元和6,943万元参与天弘基金的增资。在增资扩股完成后，蚂蚁金服将持有51%的天弘基金股权，天弘基金原股东天津信托的持股比例变为16.8%、内蒙君正的持股比例则变为15.6%，天弘基金管理层及员工将持有天弘11%。

报导指出，去年5月28日，证监会核准了天弘基金的股东变更申请。截至2014年6月27日，蚂蚁金服及天弘基金的四家员工持股法人主体分别向天弘基金全额缴纳了增资款，但内蒙君正并未按协议约定向天弘基金缴纳出资额，反而于6月底去函天弘基金，以增资扩股国资评估存在问题为由，要求天弘基金及相关各方停止增资扩股。天弘基金股东之一的天津信托是国有企业。

蚂蚁金服表示，天弘基金及协议各方在2014年7月至11月期间，多次与内蒙君正进行沟通与协商。不过，内蒙君正仍然以各种理由拖延交割，并以事务繁忙等理由为名拒绝参加各方的协商与沟通，使得协议无法继续履行。因此，根据约定的争议解决方式，蚂蚁金服正式向中国国际经济贸易仲裁委员会提出了仲裁申请，希望通过法律手段解决争议。

“如果内蒙君正在生效裁决所确定的付款日依然拒不履行缴纳出资义务，蚂蚁金服还申请裁决解除内蒙君正的增资权及增资资格。”蚂蚁金服表示。

报导引述天弘基金方面的回应称，股东层面的行为，并不影响公司任何的业务运营，公司一切正常，天弘基金将保持经营和投资运作的独立性，维护基金份额持有人的权益。股东行为对余额宝业务合作没有任何影响，对于余额宝用户也没有任何影响。

基于余额宝所挂钩的天弘增利宝货币基金规模超过5,000亿元，天弘基金已毫无悬念地成为国内最大的基金管理公司。（完）

(发稿 林琦；审校 曾祥进)

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