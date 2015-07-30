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时事要闻 | 2015年 7月 30日 星期四 08:32 BJT

环保部原副部长张力军涉嫌严重违纪违法接受调查--中纪委

路透北京7月30日 - 中国中央纪委监察部网站周四称，环境保护部原副部长、党组成员张力军涉嫌严重违纪违法接受组织调查。张力军已在2013年到退休年龄时卸任。

张力军，1952年7月出生，理学硕士，2004年12月任国家环境保护总局副局长、党组成员。2008年3月任中华人民共和国环境保护部副部长。2013年卸任。

十八大以来中国保持高压反腐，中共中央统战部部长令计划、原中央政治局常委周永康、原军委副主席徐才厚、政协副主席苏荣先后被查。此前宣布河北省委书记、省人大常委会主任周本顺涉嫌严重违纪违法，正接受组织调查，福建省原副省长徐钢因严重违纪违法被双开。（完）

(发稿 沈燕; 审校 黄凯)

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