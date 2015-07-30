环保部原副部长张力军涉嫌严重违纪违法接受调查--中纪委

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透北京7月30日 - 中国中央纪委监察部网站周四称，环境保护部原副部长、党组成员张力军涉嫌严重违纪违法接受组织调查。张力军已在2013年到退休年龄时卸任。
张力军，1952年7月出生，理学硕士，2004年12月任国家环境保护总局副局长、党组成员。2008年3月任中华人民共和国环境保护部副部长。2013年卸任。
十八大以来中国保持高压反腐，中共中央统战部部长令计划、原中央政治局常委周永康、原军委副主席徐才厚、政协副主席苏荣先后被查。此前宣布河北省委书记、省人大常委会主任周本顺涉嫌严重违纪违法，正接受组织调查，福建省原副省长徐钢因严重违纪违法被双开。（完）
(发稿 沈燕; 审校 黄凯)
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路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。