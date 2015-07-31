云南省委原副书记仇和、南京市委原书记杨卫泽被“双开” 已立案调查

特朗普计划会晤英国首相及墨西哥总统--白宫
路透华盛顿1月21日 - 美国总统特朗普准备很快将会晤英国首相特雷莎·梅及墨西哥总统培尼亚。英墨两国都是美国的长期盟友，但也担心特朗普上任后与美国的关系可能变化。
路透北京7月31日 - 中国中共中央纪律检查委员会周五宣布，对云南省委原副书记仇和、南京市委原书记杨卫泽严重违纪问题进行立案审查，并给予开除党籍、开除公职处分。两人均为第十八届中央候补委员。
中纪委网站刊登新闻稿称，经查，仇和严重违反廉洁自律规定，收受礼金、礼品，利用职务上的便利为亲属的经营活动谋取利益；利用职务上的便利，在干部选拔任用、企业经营等方面为他人谋取利益，收受巨额贿赂。其中，受贿问题涉嫌犯罪。
杨卫泽亦严重违反组织纪律，隐瞒不报个人有关事项；严重违反廉洁自律规定，收受礼金；利用职务上的便利为他人谋取利益，其特定关系人收受巨额钱款；利用职务上的便利，在干部选拔任用、企业经营等方面为他人谋取利益，收受巨额贿赂。其中，受贿问题涉嫌犯罪。
新华社援引最高人民检察院称，决定对仇和、杨卫泽以涉嫌受贿罪立案侦查并采取强制措施。案件侦查工作正在进行中。
此外，中纪委还宣布，对内蒙古自治区政协原副主席赵黎平严重违纪问题进行了立案审查，并给予开除党籍处分。
中纪委称，经查，赵黎平严重违反廉洁自律规定，收受礼金；利用职务上的便利，在干部选拔任用、企业经营等方面为他人谋取利益，收受贿赂；非法持有枪支、弹药。其中，受贿和非法持有枪支、弹药问题涉嫌犯罪。此外，经公安机关侦查，赵黎平还涉嫌故意杀人罪。（完）
(发稿 乔艳红; 审校 曾祥进)
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