中国国家安监总局局长杨栋梁涉嫌严重违纪违法正接受调查--中纪委

路透北京8月18日 - 中国中央纪委监察部网站周二宣布，中国国家安监总局局长杨栋梁涉嫌严重违纪违法，正接受组织调查。

根据国家安全生产监督管理总局网站披露的杨栋梁工作简历，自1994年起在天津工作，2001-2012年一直担任天津市副市长，2012年5月起，任国家安全生产监督管理总局局长、党组书记。中共第十八届中央委员会委员。

稍早中国最高人民检察院宣布，对天津市滨海新区规划和国土资源管理局原党组书记、副局长彭博（副厅级）以涉嫌受贿犯罪立案侦查，并采取强制措施。案件侦查工作正在进行中。

高检还宣布对天津市滨海新区临港经济区管委会副巡视员、办公室主任石力（副厅级）以涉嫌滥用职权、受贿犯罪立案侦查，并采取强制措施。案件侦查工作正在进行中。

上周三（12日）晚间23时20分左右，天津港国际物流中心区域内瑞海公司所属危险品仓库（系民营企业）发生剧烈爆炸，第一次爆炸相当于3吨TNT，30秒后发生的第二次爆炸相当于21吨TNT。事故造成严重死伤，港口、厂房及近万辆汽车亦遭损毁。

事故发生后中国总理李克强亲赴天津时强调，这次事故伤亡重大，教训极其惨痛，国务院立即成立事故调查组，要彻查事故原因，依法严格追责、严厉问责、严肃查处，对涉及玩忽职守、失职渎职、违法违规的，要一究到底，坚决处理，决不姑息。

尽管天津港爆炸事故的处置还在继续中，巨大的经济损失尚无法估算，危险品仓库爆炸的化学物质对环境污染仍在监测，但对导致此次爆炸事故的天津港国际物流中心区域内瑞海公司背后的故事正成为各路媒体追逐的焦点，也让整个事件更显扑朔迷离。（完）

(发稿 沈燕; 审校 黄凯)

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