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时事要闻 | 2015年 8月 31日 星期一 07:08 BJT

武钢集团原董事长邓崎琳涉嫌严重违纪违法接受调查--中纪委

路透北京8月30日 - 中国中央纪委监察部网站周六晚间刊登消息称，武汉钢铁（集团）公司原董事长、党委书记邓崎琳涉嫌严重违纪违法，目前正接受组织调查。

邓崎琳，男，1951年11月生，曾任中国钢铁工业协会会长，2013年7月至2015年6月任武钢集团董事长、党委书记。

武钢集团是中国大型钢企--武汉钢铁股份有限公司(600005.SS)的母公司。武钢股份今年稍早公告，公司副总经理孙文东涉嫌受贿罪被刑事拘留。（完）

更多细节，请点选 here (发稿 宿泱韫；审校 张喜良)

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