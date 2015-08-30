武钢集团原董事长邓崎琳涉嫌严重违纪违法接受调查--中纪委

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透北京8月30日 - 中国中央纪委监察部网站周六晚间刊登消息称，武汉钢铁（集团）公司原董事长、党委书记邓崎琳涉嫌严重违纪违法，目前正接受组织调查。
邓崎琳，男，1951年11月生，曾任中国钢铁工业协会会长，2013年7月至2015年6月任武钢集团董事长、党委书记。
武钢集团是中国大型钢企--武汉钢铁股份有限公司(600005.SS)的母公司。武钢股份今年稍早公告，公司副总经理孙文东涉嫌受贿罪被刑事拘留。（完）
更多细节，请点选 here (发稿 宿泱韫；审校 张喜良)
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路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。