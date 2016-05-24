安徽省副省长杨振超涉嫌严重违纪接受组织调查--中纪委

韩国法院周三将裁决是否逮捕三星电子副会长李在镕
这场聆讯预计当地时间上午10:30(0130GMT)开始。一位法院官员周二对路透说，法官的决定有可能要到当地时间半夜之后才会公布。
路透北京5月24日 - 中央纪委监察部网站周二公布，安徽省副省长杨振超涉嫌严重违纪，目前正接受组织调查。
据安徽省政府网介绍，杨振超负责工业和信息化、商务、外事、侨务、国有资产监督管理、安全生产监督管理、旅游、对台事务等方面工作。
杨振超于2013年2月任安徽省政府副省长、党组成员。他还是中共十七大、十八大代表，以及十届全国人大代表。他曾任铜陵市委副书记，铜陵有色金属(集团)公司党委常委、经理。（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 杨淑祯)
这场聆讯预计当地时间上午10:30(0130GMT)开始。一位法院官员周二对路透说，法官的决定有可能要到当地时间半夜之后才会公布。
路透伦敦1月17日 - 英国首相特雷莎·梅将在周二演讲中表明，英国不要那种半调子的退欧协议，暗示她准备让英国退出欧盟单一市场。这篇演说将列出她对退欧谈判的优先考量。
路透上海1月17日 - 上海市政府新闻办公室官方微信周二下午宣布，正在召开的上海市十四届人大五次会议接受杨雄辞去上海市政府市长职务的请求。