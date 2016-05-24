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时事要闻 | 2016年 5月 24日 星期二 18:19 BJT

安徽省副省长杨振超涉嫌严重违纪接受组织调查--中纪委

路透北京5月24日 - 中央纪委监察部网站周二公布，安徽省副省长杨振超涉嫌严重违纪，目前正接受组织调查。

据安徽省政府网介绍，杨振超负责工业和信息化、商务、外事、侨务、国有资产监督管理、安全生产监督管理、旅游、对台事务等方面工作。

杨振超于2013年2月任安徽省政府副省长、党组成员。他还是中共十七大、十八大代表，以及十届全国人大代表。他曾任铜陵市委副书记，铜陵有色金属(集团)公司党委常委、经理。（完）

(发稿 宿泱韫; 审校 杨淑祯)

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