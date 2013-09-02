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路透中文国际短讯 | 2013年 9月 2日 星期一 14:00 BJT

中国国资委主任蒋洁敏涉嫌严重违纪

新华网报道称，中国国务院国资委主任、党委副书记蒋洁敏涉嫌严重违纪，目前正接受组织调查。蒋洁敏曾任中国石油天然气集团公司总经理、党组书记等职务，目前为中共第十八届中央委员会委员。中国新一届领导层上任以来强调反腐要"苍蝇和老虎一起打"。图为蒋洁敏。路透
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