中国国家旅游局原副局长霍克严重违纪违法被双开--中纪委

路透北京8月12日 - 中共中央纪委周三宣布，对国家旅游局原副局长、党组成员霍克严重违纪问题进行了立案审查，因其严重违纪违法被开除党籍和公职。

中纪委网站称，经查霍克严重违反廉洁自律规定，收受礼品；利用职务上的便利在干部选拔任用、企业经营等方面为他人谋取利益，收受贿赂。

为谋求个人职务升迁，向他人行贿；泄露党和国家秘密。其中，受贿、行贿、泄露党和国家秘密问题涉嫌犯罪。此外，霍克还存在干扰、妨碍组织审查的行为。

中纪委称，霍克身为党员领导干部，长期在重要岗位工作，但其严重违反党的政治纪律、政治规矩、组织纪律和保密纪律，且党的十八大后仍不收敛、不收手，性质恶劣、情节严重。决定给予霍克开除党籍和行政开除处分；收缴其违纪所得；将其涉嫌犯罪问题、线索及所涉款物移送司法机关依法处理。

霍克生于1961年8月，河北易县人，曾任中央办公厅秘书局干部、副处长、处长、副局长、局长，2014年12月任国家旅游局副局长、党组成员。中共十八大代表。曾是令计划的下属。

今年7月，中国共产党中央政治局会议审议并通过了中纪委关于令计划严重违纪案的审查报告，决定给予令计划开除党籍、开除公职处分，对其涉嫌犯罪问题及线索移送司法机关依法处理。（完）

(发稿 沈燕; 审校 曾祥进)

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