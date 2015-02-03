北京能源集团原董事长陆海军涉嫌严重违纪 正接受组织调查

路透上海2月3日 - 中国大型国有企业的反腐之风亦愈刮愈烈，最新落马的是北京能源集团原董事长陆海军，其因涉嫌严重违纪，目前正接受组织调查。

京能电力(600578.SS)、昊华能源(601101.SS)、京能置业(600791.SS)三家公司日前齐发公告称，其共同的控股股东北京能源集团原董事长陆海军涉嫌严重违纪，正接受组织调查；其中，陆海军还任京能电力董事长一职。

京能电力公告并指出，因陆海军目前已不能履行董事长职责，为保证公司正常运作，暂由公司董事郭明星代理行使董事长职责，直至董事会改选出新董事长之日。

中纪委去年底曾宣布，中央纪委对中国铝业公司原党组成员、总经理孙兆学严重违纪问题进行了立案审查。经查，孙兆学利用职务上的便利为他人谋取利益，索取、收受巨额贿赂；与他人通奸。（完）

(发稿 吴芳；审校 张喜良)

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