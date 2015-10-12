国资委原主任蒋洁敏一审被判16年 没收个人财产100万--央视

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透北京10月12日 - 中国中央电视台（CCTV）“央视新闻”微博周一称，湖北汉江中院今日公开宣判国务院国有资产监督管理委员会原主任蒋洁敏受贿、巨额财产来源不明、国有公司人员滥用职权案，一审判处有期徒刑16年，并处没收个人财产人民币100万元人民币。
“蒋洁敏当庭表示服判，不上诉。”报导称。
蒋洁敏2011年起出任中国石油集团董事长，直至2013年3月出任国务院国资委主任；但半年之后，也即是2013年9月因涉嫌严重违纪，被中共中央纪委调查。他也是十八大之后第一位接受调查的中央委员。
中纪委2014年6月称，经查，蒋洁敏利用职务上的便利为他人谋取利益，索取、收受巨额贿赂，上述行为构成严重违纪，其中受贿问题涉嫌违法犯罪；决定给予蒋洁敏开除党籍处分，并移送司法机关处理。（完）
(发稿 乔艳红; 审校 曾祥进)
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。